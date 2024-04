Tecnico commerciale per sviluppo aziendale Il Centro per l'Impiego di Vignola annuncia che Litocartotecnica - Packaging cerca un tecnico commerciale con esperienza e ottime competenze per sviluppare la strategia commerciale dell'azienda. Requisiti: diploma/laurea, patente B, inglese avanzato. Contratto a tempo indeterminato e pieno.