Tecnologia e creatività, nasce Makerdojo Club

Un nuovo spazio inclusivo e stimolante di scoperta, tecnologia e creatività apre le porte ai giovani. Da sabato 11 ottobre, il Laboratorio Aperto di Modena, in collaborazione con MakerDojo, lancia il MakerDojo Club, un progetto di educazione digitale dedicato a ragazze e ragazzi dai 9 ai 14 anni. L’iniziativa, che prevede attività gratuite per sviluppare competenze tecnologiche attraverso esperimenti pratici di robotica, coding, elettronica e stampa 3D, rientra nell’ambito dell’Atuss, l’Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile del Comune di Modena, che ha tra gli obiettivi generali il sostegno alla transizione digitale, per contribuire alla creazione di comunità digitali a livello locale, aumentando le competenze di cittadini e imprese e favorendone lo sviluppo e l’ampliamento.

Il progetto è stato presentato in conferenza stampa martedì 7 ottobre in presenza di Federica Venturelli, assessora alle Politiche educative del Comune di Modena, Eleonora De Agostini, Innovation Officer del Laboratorio Aperto, e Barbara Bulf, Sales & Marketing di MakerDojo.

"Il progetto MakerDojo Club rappresenta un’opportunità importante per la nostra città – dichiara l’assessora alle Politiche educative Federica Venturelli – poiché investire nelle competenze digitali fin da giovani significa preparare ragazze e ragazzi a un futuro sempre più tecnologico e innovativo. Il Laboratorio Aperto si conferma così un punto di riferimento per la formazione creativa e l’apprendimento pratico, offrendo a tutta la comunità occasioni di crescita e partecipazione, all’insegna di accessibilità e inclusione".