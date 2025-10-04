TEDx al teatro Carani. Società e performance

Le conferenze più conosciute sulla rete arrivano, per il terzo anno di fila, anche a Sassuolo. ‘TEDx Sassuolo’ (foto) prenderà il via oggi, al teatro Carani sul tema ’Sentire. Il tempo della meraviglia’. Il quesito di partenza dell’edizione odierna è un potente messaggio di riflessione sul nostro tempo: cosa succederebbe se rallentassimo? La società della performance – come teorizzano due degli ospiti della kermesse, Andrea Colamedici e Maura Gancitano – è l’esaltazione universale della tecnica, del progresso e dell’efficacia. In una contemporaneità che fatichiamo a comprendere, sia per gli avvenimenti che accadono intorno a noi sia per la rapidità con cui essi accadono, fermarsi e sviscerare il presente significa paradossalmente accelerare ancor di più, essere un passo avanti rispetto a chi non compie questa semplice e rivoluzionaria azione. Di tali materie, con numerosi approfondimenti in campo tecnologico e filosofico, si parlerà durante i ‘TEDx’, grazie a un connubio di speaker della realtà locale e del panorama nazionale. Saranno, come già detto, Colamedici e Gancitano ad aprire la rassegna, seguiti da Giacomo Keison Bevilacqua, Marco Carniel, Monica Morini, Daniele Cassioli, Fabio Vandelli, Omar Conti, il Collettivo ManiCure, Paolo Garimberti e Silvia Demozzi i quali solcheranno a loro volta il rinomato palcoscenico sassolese. I biglietti per l’evento, già quasi sold-out, sono acquistabili su Eventbrite. "Dopo due edizioni - spiega Luca Bellei, licenziatario di ‘TEDx Sassuolo’ - che ci hanno resi estremamente soddisfatti, contiamo di replicare i recenti successi".

Gabriele Arcuri