"TEDx, così la salute diventa protagonista"

Tutto pronto a Mirandola per il doppio appuntamento, giunto alla sua quarta edizione, che inizia domani con "One Health Biomedical Valley" e che prosegue sabato con TEDxMirandola. Presso l’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola (Modena), domani a partire dalle 15 ritorna Biomedical valley, l’evento del distretto biomedicale italiano che riunisce un vasto network di imprese, promuove open innovation, partnership e importanti collaborazioni, e che quest’anno si muoverà all’insegna del tema "One Health", come approccio olistico che collega la salute umana, ambientale e sociale in un unico ecosistema interconnesso. "L’appuntamento – spiega l’ing. Matteo Stefanini, organizzatore e promotore dell’ evento – è un’opportunità sempre più rilevante per il territorio. Con l’edizione 2024 mettiamo in luce proprio quei valori e quelle idee che nascono qua dove la salute e la vita sono la missione principale. Incontri come questi – conclude - sono essenziali per la crescita dell’ecosistema". Confermate le presenze di importanti ospiti, tra cui Alberto Forchielli, imprenditore, opinionista e investitore esperto di affari internazionali, e Francesco Saverio Mennini, Capo Dipartimento del Ministero della Salute, e di Francesco De Santis, vice presidente di Confindustria per la Ricerca e Sviluppo. Nella mattina di domani, poi, si terrà una nuova edizione del Career Day ospitato nella nuova Biblioteca Eugenio Garin di Mirandola dalle 9 alle 13 che consentirà a neolaureati e studenti provenienti da varie università italiane di incontrare le imprese del territorio, per cercare opportunità e instaurare relazioni, oltre che conoscere da vicino il distretto.

Sabato, invece, torna l’attesissimo evento-spettacolo che affascina e coinvolge tanti giovani, innovatori, imprese e startup: TEDxMirandola (di cui Il Resto del Carlino è media partner), con un’edizione che avrà come tema la salute, in tutte le sue forme e declinazioni. Direttori sanitari, ingegneri, prof, mental coach e altri ospiti saliranno sul palco per condividere le loro "ideas worth spreading", idee che vale la pena diffondere.

Sul palco della rassegna saliranno anche il Direttore Scientifico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Marco Seri, Katerina Kharamova, attrice cinematografica e teatrale oltre che ballerina pluripremiata, il capitano olimpionico degli azzurri del volley Franco Bertoli, la content creator e speedcuber Carolina Guidetti, la trainer specializzata in Power Yoga e Functional Training Carol Enrico, poi Leonardo Setti (Professore aggregato di Energia Rinnovabile all’Università di Bologna) e Mattia Veronese (Professore di Ingegneria Biomedica all’Università di Padova e Ricercatore Onorario in Neuroimaging al King’s College di Londra), Alessandro Morselli, ricercatore al Politecnico di Milano e cofondatore della startup Nautilus - Navigation in Space, e la co-fondatrice Rexhina Saraci della startup Refuel Solutions.

Alberto Greco