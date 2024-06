"Tedx, energia e spirito interiore sono gli ingredienti del successo"

Dopo i numeri record registrati l’altro ieri dall’evento ‘Biomedical Valley’, con il tema ‘One Health’ dedicato alla salute in tutte le sue forme e declinazione, ieri è toccato all’attesissimo evento-spettacolo ‘TEDxMirandola’, di cui il Carlino era media partner. Sul palco si sono alternati diversi speaker. Un lungo applauso ha accolto l’ex campione di volley Franco Bertoli che nel suo speech ha parlato di come lo spirito e l’energia personale influenzino profondamente la nostra vita professionale e personale, mettendo in luce il viaggio verso la realizzazione e il successo come un percorso di crescita interiore. "In ogni ambito, ciò che sei è più importante di ciò che sai – ha detto Bertoli -. Dobbiamo prenderci cura della nostra energia e del nostro spirito per essere il meglio di noi stessi, guardare alle nostre qualità più che ai nostri difetti". Sul palco sono saliti anche Marco Seri, Direttore Scientifico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna che si è focalizzato sul sequenziamento genomico, Katerina Kharamova, attrice e ballerina che ha fatto riflettere sull’impatto trasformativo della semplicità, la content creator Carolina Guidetti che ha raccontato come il cubo di Rubik possa essere metafora delle sfide quotidiane, mentre il professore di Energia Rinnovabile e Biocombustibili all’Università di Bologna Leonardo Setti, ha invitato a immaginare le comunità solari come le foglie di un albero in cui milioni di piccoli produttori e consumatori condividono l’energia che alimenta tutta la rete nazionale. La trainer Carol Enrico, specializzata in Power Yoga ha delineato i tratti di un viaggio verso il benessere psicofisico, poi Mattia Veronese, professore di Ingegneria Biomedica all’Università di Padova che ha presentato le opportunità che i sistemi di intelligenza artificiale per la notarizazzione dei dati offrono per la sanità digitale. L’esplorazione degli asteroidi è stato il cuore dello speech di Alessandro Morselli, ricercatore al Politecnico di Milano, mentre Rexhina Saraci della startup Refuel Solutions ha parlato dei biocarburanti nella sfida all’inquinamento. "Siamo soddisfatti del riscontro - spiega Matteo Stefanini, uno degli organizzatori -. Il tema conduttore del ‘Bionedical Valley’ del 2025 sarà ‘Healthy Communities’, mentre quello del ‘TEDx’ si saprà ad ottobre. Da queste due giornate sono nati tanti spunti di riflessione. Ringrazio tutti, in particolare i volontari".

Angiolina Gozzi