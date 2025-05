TedxModena al Cineporto: "Ogni vera trasformazione scaturisce da una rottura"

Alla nona edizione del TedxModena, in programma sabato alle 15, interverranno 16 speaker che presenteranno sul palco del Cineporto dell’Emilia Romagna i propri talk incentrati sul tema ’Disruption’.

Si rinnova anche quest’anno la partnership con Unimore e Muner, che fin da subito hanno riconosciuto nel TedxModena un’attività di Terza missione. Il contributo ed il supporto scientifico sono affidati e diretti da Giacomo Cabri, docente Unimore, con il supporto di Francesco Leali per Muner.

"TedxModena invita a riflettere su come ogni vera trasformazione non sia lineare, ma scaturisca da una rottura. Rompere gli schemi, accettare l’incertezza e abbracciare il caos sono le condizioni necessarie per innovare davvero. In un’epoca in cui le certezze vacillano, Disruption diventa una chiamata all’azione, una sfida a ripensare il nostro modo di vivere, lavorare e relazionarci", commenta il curatore Fabrizio Bulgarelli.

La conferenza darà voce alle idee presentate da 16 speaker di rilevanza internazionale, figure ispiratrici del mondo dell’arte, della scienza, della cultura, della tecnologia e dell’attivismo sociale, per interventi di 10 minuti ciascuno, secondo le regole imposte dal Ted, su esperienze di vita professionali e personali negli ambiti della tecnologia, della scienza, della creatività, dell’imprenditorialità.

Al termine, si terrà una cena presso il ristorante Exe di Fiorano, dove lo Chef Paolo Balboni servirà un menù che includerà anche un risotto allo zafferano preparato a regola d’arte da Liffo, espressione del legame disruptive tra alta cucina e innovazione tecnologica.

r.m.