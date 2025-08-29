"Telecamere, 37 su 110 sono fuori uso"

"Con il trascorrere dei mesi, peggiora lo stato di funzionamento del sistema di videosorveglianza di strade e piazze del centro di Vignola". A denunciare la situazione sono i consiglieri dei gruppi di opposizione, che in una nota diffusa questa settimana dal consigliere di "Vignola per Tutti", Angelo Pasini, forniscono anche alcuni numeri sulla situazione.

"Dopo un accesso agli atti del 3 luglio 2025 – spiega Pasini a nome dei consiglieri di minoranza - abbiamo segnalato una prima volta all’amministrazione comunale che erano risultate in panne 34 delle 110 videocamere installate nelle vie e piazze di Vignola. Ancora, il 7 agosto scorso, abbiamo effettuato una nuova segnalazione per sottolineare che il numero delle videocamere inservibili era pure aumentato a 37 su 110. Non avendo ricevuto alcun riscontro alle nostre reiterate segnalazioni, il 14 agosto abbiamo inoltrato una richiesta di interpellanza, per portare all’attenzione del consiglio comunale l’urgenza di affidare a una ditta specializzata il servizio di manutenzione e pronto intervento di riparazione dei guasti, perché non è accettabile, a nostro avviso – concludono i consiglieri di minoranza - che mediamente oltre un terzo delle videocamere siano costantemente cieche".

L’amministrazione comunale rileva: "Come al solito le minoranze provano a drammatizzare ogni situazione. Intanto rassicuriamo i cittadini: le telecamere installate a Vignola funzionano e, lo abbiamo visto anche di recente, rappresentano un reale supporto alle indagini della polizia locale e delle forze dell’ordine. La polizia locale, infatti, esamina le immagini quotidianamente: eventuali malfunzionamenti vengono subito segnalati all’ufficio tecnico del Comune. Di recente, il Ced, il Centro elaborazione dati dell’Unione Terre di Castelli, ha coordinato l’acquisto e l’installazione di un nuovo server in grado di rendere più efficiente ed efficace il sistema. Può capitare che, per le più diverse ragioni, piccoli gruppi di telecamere possano non funzionare: abbiamo rilevato come non siano sempre quelle e che questi blackout possono essere anche solo momentanei. Talvolta, basta l’intervento dei manutentori del Comune. Non sempre però. Perciò abbiamo previsto, già dall’anno scorso, un apposito capitolo di bilancio, che prima non esisteva, per avere la collaborazione di una ditta specializzata. Gli uffici stanno lavorando alla sua scelta. Il tema della sicurezza non è mai stato sottovalutato".

Marco Pederzoli