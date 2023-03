"Telecamere? Con cautela, ci sono minori"

"Al di là delle indagini che verranno fatte, mi preme sottolineare che l’ufficio è a conoscenza di queste problematiche e si sta muovendo attraverso alcuni tavoli, che sono stati costituiti per capire la problematica che si registra nella realtà scolastica e cercare, con entrambi i dirigenti, strategie da mettere in Campo per prevenire questi episodi".

La dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Modena, Veronica Tomaselli, interviene sull’ennesima aggressione avvenuta ieri mattina all’interno del Corni.

"Sono venuta a conoscenza dell’episodio spiacevole avvenuto all’ingresso dell’istituto tecnico – sottolinea – che si aggiunge agli altri già noti. Le scuole sono attive per mettere in campo attività di prevenzione e stiamo lavorando anche con la Provincia, in maniera sinergica per capire insieme quali possano essere le soluzioni. È palese che la situazione non sia piacevole – afferma Tomaselli – ma non abbiamo mai smesso di confrontarci sotto questo punto di vista e l’asticella dell’attenzione è alta’. La dirigente afferma che le indagini sono in corso per identificare i responsabili e far luce sulle rispettive responsabilità.

"Stiamo cercando di percorrere tutte le strade possibili per trovare soluzioni concrete, tutelando anche la privacy dei ragazzi. Eventuali video sorveglianze devono tenere conto anche della collocazione in un ambiente scolastico, frequentato da minorenni. Ogni azione deve essere effettuata nel rispetto dei principi, diritti della comunità scolastica e in un’ottica di bilanciamento degli stessi".

v.r.