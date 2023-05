"Telecamere ko? Già pronti fondi E il Polo sicurezza taglia il traguardo"

La sicurezza a Vignola? Per l’amministrazione rimane una priorità, come attestano i nuovi investimenti e l’ormai imminente inaugurazione del Polo della sicurezza. A confermarlo, all’indomani delle polemiche scatenate dall’opposizione, è la prima cittadina Emilia Muratori. "Un progetto da 100mila euro sulla videosorveglianza e la prossima inaugurazione del Polo della sicurezza – commenta la sindaca – sono stati ’oscurati’ da un disguido comunicativo tra gli uffici. E’ vero che l’opposizione fa il suo mestiere, ma che beneficio porta ai cittadini la continua strumentalizzazione della realtà? Questa amministrazione ha investito e continua a investire, su più fronti, sulla sicurezza complessiva del territorio. Le telecamere sono solo uno degli strumenti che abbiamo deciso di implementare. A Vignola sono molte (77, ndr) e la loro efficacia è continuamente confermata dal costante uso a fini investigativi. Come tutte le strumentazioni tecnologiche hanno una rapida obsolescenza, per questo è già pronto un progetto del valore di 100mila euro per il loro aggiornamento… Per garantire maggiore sicurezza, però, non basta la videosorveglianza. E’ per questo che continuiamo a investire sul decoro dei parchi e delle aree verdi. E’ per questo, inoltre, che lavoriamo, da tempo, a una riqualificazione delle sedi, in modo che la presenza degli agenti e dei militari del territorio sia più capillare. Sabato 20 maggio inaugureremo, alla presenza del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il nuovo Polo della sicurezza dell’Unione Terre di Castelli, in via Pertini. Oltre a quella della Protezione civile, entrerà così in funzione la nuova sede del Comando della Polizia Locale. Il trasferimento dai locali di via Marconi, innescherà un ’domino’ operoso. Il presidio della Polizia locale di Vignola potrà trasferirsi in piazza dei Contrari, presenza che avrà efficacia anche per il centro storico. I locali lasciati liberi saranno a disposizione della contigua Guardia di Finanza, mentre è in atto una interlocuzione con le istituzioni competenti per realizzare una nuova caserma dei Carabinieri nella zona del Polo della sicurezza. Invitiamo a guardare alla luna, non al dito…".

Marco Pederzoli