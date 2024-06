Telefonate truffa, scattano tre denunce

Tre denunce all’Autorità giudiziaria, da parte dei Carabinieri della compagnia di Sassuolo, che hanno indagato per tre mesi, ma poi sono riusciti a ‘chiudere il cerchio’ nei confronti di tre individui, con precedenti penali specifici, per il tentativo dei reati di frode informatica, di accesso abusivo ad un sistema informatico e per il delitto consumato di sostituzione di persona. Fattispecie di reato in pericolosa crescita, nei confronti della quale la guardia, da parte delle forze dell’ordine, resta alta e, nel caso in esame, ha visto protagonista una donna, contattata telefonicamente con lo scopo di raggirarla. Lo scorso 3 febbraio la donna aveva infatti improvvisamente ricevuto due telefonate, in rapida successione, nel corso delle quali due diversi interlocutori, che si presentavano quali "operatore di Poste Italiane" e "Maresciallo dei Carabinieri di Modena", la invitavano concitatamente a versare, con urgenza, a causa di un tentativo di frode informatica, un consistente buono fruttifero a lei intestato su tre diversi conti correnti messi temporaneamente a sua disposizione dall’impresa pubblica dei servizi postali. Garantivano, i due interlocutori, che peraltro chiamavano da utenze intestate a Poste Italiane e Stazione Carabinieri di Modena viale Tassoni, che i soldi sarebbero stati così sottratti al raggiro e messi al sicuro. La donna, non fidandosi, non si era fatta prendere dal panico e aveva chiesto conferma ai "veri" Carabinieri con una successiva telefonata. La signora capiva così di essere stata vittima di un tentativo di truffa – nel caso di specie con la tecnica criminale dello spoofing – che, qualora andata in porto, le avrebbe causato un ingente danno economico: l’intervento dei Carabinieri ha ovviamente scongiurato il peggio, e del resto da tempo il Comando Provinciale dell’Arma ha, da tempo, messo in guardia soprattutto gli anziani – nel corso di incontri a tema con la cittadinanza – sul rischio di raggiro attraverso lo spoofing telefonico, grazie al quale esperti malviventi, fingendo di essere fonti affidabili, estorcono telefonicamente informazioni riservate e dati sensibili convincendo le vittime ad eseguire movimenti di denaro online o anche presso sportelli bancomat. I malviventi si premuniscono di effettuare le chiamate telefoniche dopo aver attivato un profilo voip su internet che consente loro di visualizzare, sul telefono della vittima, i numeri da questi preferiti. Fattispecie di reato tanto diffusa quanto fastidiosa, che tuttavia sta trovando, da parte delle possibili vittime, le consapevolezze necessarie a contrastare l’odioso fenomeno.