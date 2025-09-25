Telefoni muti a Tagliole: "Così perdiamo i clienti"

Vivaci proteste per la precaria situazione telefonica nella zona di Tagliole, da parte di residenti, operatori e turisti di questa frequentata stazione turistica sulla strada da Pievepelago al Lago Santo, dove il ripetitore della rete del cellulare (installato nel 2022 dopo anni di proteste) smette spesso di funzionare. "Non si può più dare la colpa ai temporali -dicono i residenti dopo l’ennesima interruzione- dato che nei giorni scorsi il meteo era bello, ma la linea quasi sempre assente".

"Questi problemi accadono sempre più spesso -dicono dal ristorante L’Orma del Brigante- e per noi sta diventando un problema perché, oltre a perdere delle prenotazioni, non riusciamo a far pagare i clienti con il Pos, e questo crea tanti disagi". "Un aspetto non secondario -aggiunge una guida escursionistica della zona- è che senza linea in caso di necessità non si riescono ad allertare i soccorsi, oltrettutto in un perido di raccolta funghi ed escursionisti autunnali".

Tre anni fa si era tirato un effimero sospiro di sollievo in zona dopo l’entrata in funzione di un traliccio che ha portato il segnale a 4G ai cellulari a Tagliole e Casa Mordini (Pievepelago) e a Rotari e Ronchi (Fiumalbo). Essendo un’area attigua al parco regionale dell’alto Appennino modenese, erano occorse particolari procedure rallentate dai vari lockdown e da altre problematiche superate non facilmente, mentre aumentavano disservizi e proteste che ora riprendono dopo la serie di interruzioni di linea, anche per più giorni consecutivi. Trattandosi anche di frazioni che in passato erano spesso rimaste semi-isolate a causa di ricorrenti frane stradali, o per slavine nel periodo invernale, il collegamento telefonico assume maggior rilievo che in altre zone. Oltre tutto la vallata del lago Santo è tra le più frequentate turisticamente dell’alto Appennino e spesso un collegamento telefonico può servire anche ad evitare o risolvere rischi di smarrimento nei boschi e sulle vette del crinale.

"Chiedevamo da anni –dicono alcuni dei residenti- una maggiore attenzione alla nostra zona, per le sue particolarità di presidio di un vasto territorio molto frequentato ed apprezzato dai turisti ma con varie difficoltà per chi vi resta ad abitare tutto l’anno".

L’Uncem (Unione nazionale comuni montani) aveva promesso di monitorare le segnalazioni di disservizi nei comuni montani, oggetto anche di interrogazioni regionale sull’attuazione dell’Agenda digitale e sul piano di interventi per la banda ultra larga nelle aree montane della regione, in particolare in riferimento allo sviluppo infrastrutturale.

g.p.