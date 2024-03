"Telemedicina e Case di comunità"

Una sanità più a misura del paziente è l’ambizioso progetto della candidata della lista civica Modena per Modena. La dottoressa Maria Grazia Modena mira a un’ottimizzazione delle funzioni ospedaliere e il potenziamento della medicina territoriale. Fattori fondamentali, secondo la cardiologa, anche per ridurre le liste d’attesa.

"Intanto il primo passo – spiega Modena – è creare una grande Azienda Unica riservando gli ospedali per i casi acuti, riducendo i ricoveri per liberare personale, potenziando il territorio e i Medici di Medicina Generale che devono andare nelle Case di Comunità come dipendenti del Sistema sanitario nazionale".

La telemedicina, prosegue, "che oggi è in grado di rilevare tutti i parametri e intervenire ad hoc, serve per colmare l’enorme buco fra Ospedale e territorio, appunto. Una volta stabilizzato, il paziente viene trasferito a casa sua, in compagnia dei familiari o del caregiver, dove può essere monitorato a domicilio: se peggiora sarà convocato e visitato in ospedale o nelle Case di comunita".

La stessa procedura "deve essere prevista per le Residenze per anziani. Se divento sindaco, farò il giro di tutte le Cra della città per valutare se sono predisposte alla telemedicina e per valutare la qualità di vita".

Azienda Unica, Case della Comunità e telemedicina "risolverebbero l’affollamento,quasi solo mattutino, dei parcheggi e dei corridoi degli Ospedali: si ridurrebbe il trasporto di pazienti con ambulanze, con una una sensibile diminuzione dei costi e il crollo dei contagi nelle sale di attesa. Con enorme soddisfazione dei pazienti. Non commento invece la nascita dei Cau, che presuppone che un paziente si debba fare un’autodiagnosi per decidere se andare al Cau, entro le 19, o al Ps. Andrebbero invece potenziati i Pronto soccorso".

