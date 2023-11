"Temi che suscitano entusiasmo. Siano al centro del dibattito politico"

"Siamo molto soddisfatti della discussione di ieri (domenica, ndr) e ringraziamo davvero la rete Aria per aver promosso con noi questo evento". E’ il commento di Laura Ferrari di ’Pianeta’, moderatrice della tavola rotonda andata ’in scena’ domenica. "Crediamo davvero – spiega la giovane – che il tema della riqualificazione degli spazi pubblici, della mobilità connessa alla salute e alla sicurezza dei cittadini debba essere centrale nel dibattito pubblico, anche in vista delle prossime elezioni amministrative. La partecipazione e l’entusiasmo che abbiamo visto è davvero prezioso per una città come Modena, che merita di sognare più strade scolastiche, più aree verdi e pedonali di fronte alle scuole, e più attenzione alla mobilità sostenibile. E’ necessario accelerare le politiche già messe in campo, e il lavoro fatto dalla Rete Aria con questa petizione in questo senso è davvero molto importante".

"All’entusiamo emerso all’evento – chiude Ferrari – fa da contraltare un dibattito politico, che vediamo sulla stampa, a volte incomprensibile e autoreferenziale. Mi auspico che quanto emerso possa influenzare i decisori politici o creare le condizioni per un movimento più largo di sensibilizzazione e attivismo su questi temi".