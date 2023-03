"Temi green del territorio Dialogo con i nuovi Dem"

"Siamo aperti al dialogo con il Pd di Schlein, ma sui temi del territorio ci deve essere coerenza". Questa la posizione del Movimento 5 Stelle modenese in merito a un eventuale avvicinamento al Partito Democratico dopo l’elezione della nuova segretaria Elly Schlein, ideologicamente più vicina ad alcune posizioni del movimento. "Noi - ha affermato l’ex senatore pentastellato Gabriele Lanzi - facciamo parte dell’area progressista e dobbiamo parlare con tutti coloro che si riconoscono in essa, ma è sui temi che ci dobbiamo confrontare. Se le cose che dici a Roma non le porti sui territori, le cose non si potranno fare. È vero che il nostro obiettivo è riportare il nostro presidente a Palazzo Chigi, ma se non ci sono le condizioni territoriali e ci dobbiamo esautorare non lo faremo mai. Ci confronteremo con i consiglieri e con i gruppi e se il Pd dimostrerà, con questa nuova segretaria, di venirci incontro fattivamente, allora si potrà trovare un discorso. Ma se deturpi il territorio e non rispetti l’ambiente, non possiamo snaturarci per prendere voti in più. Ma nessuno obbligherà il territorio a fare una cosa, solo per riportare il presidente Conte a Palazzo Chigi. Su questo saremo intransigenti".

L’occasione di parlare di un’eventuale alleanza con il Pd si è presentata ieri mattina, durante la conferenza organizzata per presentare il nuovo coordinatore provinciale di Modena del Movimento 5 Stelle, Massimo Bonora (ex consigliere comunale a Soliera). Il nuovo coordinatore ha illustrato la riorganizzazione territoriale del M5S voluta dal presidente Conte e votata dall’assemblea degli iscritti un anno fa. La nuova strutturazione prevede la nomina fiduciaria di coordinatori regionali (in Emilia Romagna sono il modenese Lanzi e il senatore riminese Croatti) e coordinatori provinciali, i quali avranno il compito di "rendere più efficace e incisiva l’azione politica a livello locale e di raccogliere in modo tempestivo le iniziative e le istanze dei cittadini".

È poi prevista la formazione di gruppi territoriali, espressione anche delle più piccole realtà comunali, a partire da trenta iscritti, che potranno poi eleggere un loro rappresentante. Ogni gruppo dovrà avere un referente giovani, un referente formazione, un referente progetti. "Facendo politica – ha aggiunto Lanzi – ci siamo accorti che era sorta questa necessità. La nomina di Massimo Bonora è una nomina fiduciaria, questo significa che è gli occhi e le antenne del presidente Conte nella provincia. Il nostro obiettivo è quello di aumentare il consenso del movimento, quello per riportare a Palazzo Chigi il capo politico pro tempore. Abbiamo visto cosa stanno facendo le destre, in poco tempo stanno smantellando tutto, quindi bisogna tornare al governo. Faremo opposizione, difenderemo il reddito di cittadinanza, difenderemo il Superbonus, ma abbiamo bisogno di crescere nei consensi".

Sofia Silingardi