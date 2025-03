"Tempi d’attesa sopportabili"

"Telefono, mi dà appuntamento e vado in ambulatorio – dice Vittorio Cazzella –. Secondo me è un sistema che funziona, non ha problemi a parlare con il mio medico o ad avere risposte. Non ho neppure notato dei cambiamenti, delle difficoltà, perché tendenzialmente non ho mai avuto problemi. Mi cura un dottore che mi conosce, e che mi segue da praticamente sempre. Tutta la mia famiglia è seguita da lui e siamo tutti sereni, perché il sistema ha sempre funzionato: semplicemente si chiama, si prenota la visita, viene fatta la visita. Se poi devo ritirare delle ricette allora passo in ambulatorio e le trovo sempre senza problemi. Anche i tempi di attesa sono sopportabili senza problemi, parliamo di massimo 2 giorni. Una gestione efficiente".