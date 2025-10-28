Tempio, il progetto. Residenze destinate a persone con fragilità negli spazi parrocchiali

L’edificio e il cortile della canonica della parrocchia di San Giuseppe-San Biagio di via Piave potrebbero essere venduti, o affittati a lungo termine, alla Fondazione Modenese Autismo nell’ambito di un progetto che mira a ristrutturare lo stabile per realizzare una residenza destinata a giovani e adulti con fragilità.

Costituita poco meno di un anno fa dall’Arcidiocesi di Modena-Nonantola, Il Tortellante Aps, Nazareno Società Cooperativa Sociale, Aut Aut Modena Aps e da alcuni genitori, la Fondazione Modenese Autismo è nata allo scopo di promuovere e gestire progetti residenziali, educativi e di inclusione sociale e lavorativa per giovani e adulti con disturbi dello spettro autistico, sostenendo le loro famiglie e favorendo ricerca e formazione specialistica per promuovere percorsi di autonomia. "Siamo impegnati da tempo in un dialogo con l’Arcidiocesi per individuare un immobile idoneo alla realizzazione di una struttura residenziale destinata a persone con disturbi dello spettro autistico – spiega Giuliano Zanni, uno dei rappresentanti delle famiglie che hanno dato vita alla Fondazione –. Si tratta di un progetto ambizioso, concepito per garantire una soluzione abitativa stabile e adeguata per i nostri figli. È stata proprio la Chiesa di Modena, che fa parte della Fondazione fin dall’inizio, a indicarci, per prima, l’edificio di via Piave".

La possibile vendita, che sarà illustrata e discussa durante il Consiglio pastorale di domani sera, ha creato perplessità tra diversi parrocchiani, i quali hanno firmato una petizione che attualmente ha raccolto 120 firme allo scopo di "comprendere le motivazioni, le modalità e le prospettive pastorali che stanno dietro a tale scelta". "La raccolta firme – spiega uno dei referenti – è nata perché né il Consiglio pastorale né la comunità parrocchiale erano stati adeguatamente informati circa l’intenzione di vendere la canonica. La possibile cessione di un immobile in una zona così densamente abitata ci preoccupa perché riteniamo poco equilibrato che, in una parrocchia come San Giuseppe-San Biagio, dove i tre quarti dei residenti vivono fuori dall’area Ztl, tutte le attività siano concentrate nelle chiese del centro; inoltre, chiediamo che non si chiuda il doposcuola e che vengano chiarite le intenzioni sull’utilizzo del campetto del cortile, dove oggi giocano i ragazzi. Non c’è alcuna volontà di contrapposizione: cerchiamo il dialogo, siamo aperti al confronto e, in linea di principio, anche alla vendita, purché risponda a un chiaro intento pastorale di cui possa beneficiare tutta la parrocchia".

Don Claudio Arletti, parroco di San Giuseppe-San Biagio, guarda con entusiasmo all’iniziativa e ha fatto sapere che la possibile vendita dell’immobile non intaccherà né il doposcuola, né l’associazione Arti al Tempio; la Caritas parrocchiale, invece, verrebbe spostata a circa 700 metri di distanza, negli spazi non utilizzati della Rettoria di San Domenico. "Sono profondamente orgoglioso di questo progetto – ha spiegato don Arletti – che coinvolge una delle realtà più avanzate in Italia sul fronte dell’inclusione e dell’attenzione verso le persone con disabilità e che, a mio avviso, rappresenta un vero e proprio ’seme di Vangelo’".

Erika Coppelli, presidente de Il Tortellante, parteciperà al Consiglio pastorale di domani per dialogare con i residenti e illustrare un progetto che, a suo avviso, potrebbe valorizzare tutto il quartiere. "Siamo preoccupati per il futuro dei nostri figli – ha dichiarato Erika Coppelli, presidente de Il Tortellante – e per ciò che accadrà loro quando noi non potremo più occuparcene. Per rispondere a questo problema che coinvolge un numero sempre maggiore di famiglie, ci piacerebbe trasformare questo spazio in un punto di riferimento per i ragazzi con autismo. L’intento è quello di realizzare qualcosa di utile per tutta la comunità".