Tempio, stazione e viale Gramsci: pattuglie schierate

Continuano i controlli anticrimine da parte della polizia di Stato che venerdì si sono concentrati nelle zone Novi Sad, Tempio, stazione e viale Gramsci. Le volanti sono scese in strada insieme ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine, della polizia locale e di una unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza. I pattugliamenti, anche appiedati sono stati svolti alla stazione delle autocorriere in via Crispi, via Nicolò dell’Abate, piazzale Dante, via Mazzoni, quindi a viale Gramsci ed al complesso R-Nord, nonché ai parchi Ducale, Novi Sad e XXII Aprile, ovvero nelle zone ritenute più a rischio della città. Alla stazione delle autocorriere gli agenti hanno fermato un 18enne straniero che, alla vista della Polizia, aveva tentato di nascondersi tra le persone presenti alla fermata degli autobus. Il giovane, trovato senza documenti e accompagnato in Questura e denunciato per inosservanza delle norme sugli stranieri, è stato segnalato in quanto trovato in possesso di 2,74 grammi di hashish. Un altro 40enne straniero, fermato in via Canaletto, è stato trovato in possesso di 5 dosi di marijuana già pronte per lo spaccio ed è stato denunciato. Complessivamente sono state 78 le persone identificate sul posto e 46 le auto controllate: quattro le sanzioni elevate ad altrettanti conducenti.

v.r.