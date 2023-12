Tempo di bilanci

Si chiude un 2023 sull’ottovolante per Modena e la sua provincia, alti e bassi di un territorio che entra nel nuovo anno con diversi appuntamenti sfidanti (soprattutto le elezioni amministrative di giugno) e altrettante incognite. In queste pagine diamo conto di quanto accaduto nell’anno che tra poche ore ci lascerà – indicazioni positive e diverse criticità da superare come leggerete – e più in generale apriamo un dibattito, al di là della stretta attualità e degli episodi contingenti, su cosa tutto sommato conserva solide le fondamenta del territorio modenese rispetto alle perturbazioni che di anno in anno cambiano nome, ma che conservano un tratto comune: mettono a dura prova la comunità e la coesione sociale.