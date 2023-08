Tempo di ferie, i ladri si scatenano Furti a raffica nelle case e nei negozi

Approfittano dell’assenza dei vacanzieri per svaligiare gli appartamenti. I servizi di controllo sono aumentati su tutto il territorio provinciale, per fermare le bande di ladri che attendono proprio l’assenza dei proprietari dalle proprie abitazioni per entrare in azione. Sono numerosi i furti in appartamento messi a segno nell’ultimo mese un po’ in tutta la città e, tra le zone colpite, c’è anche quella di Baggiovara. I residenti di Stradello Bastogi, ad esempio, invitano i vicini a fare attenzione. "Abbiamo ricevuto la visita di ladri già in tre appartamenti – denunciano – tutti e tre vuoti per vacanze. Pensiamo siano stati attentamente monitorati e le intrusioni sono avvenute sia dalla porta di ingresso che dai balconi. Fate molta attenzione a non lasciare indizi che lascino intendere che siete fuori casa: tapparelle totalmente abbassate, buche della posta piene, zerbini alzati".

I malviventi, però, approfittando della città più vuota del solito mettono a segno colpi anche ai danni di esercizi commerciali e non solo. La polizia di Stato ha denunciato infatti nelle ultime ore quattro stranieri per furto, tentato furto e ricettazione. Nel tardo pomeriggio di domenica gli agenti della volante sono intervenuti in un negozio di abbigliamento in via Emilia Centro, dove avevano notato un uomo che usciva frettolosamente dal negozio, mentre oltrepassava le barriere antitaccheggio sollevando con le braccia un sacchetto, in modo da eludere il controllo.

Immediatamente bloccato, l’uomo è stato trovato in possesso di capi d’abbigliamento e calzature del valore di circa 260 euro che non risultavano pagati. Per l’uomo, uno straniero di 39 anni, nei confronti del quale era già scattato l’avviso orale del questore, si valuta ora l’aggravamento della misura ed è scattata la denuncia. Nella notte, invece, gli agenti sono intervenuti in via Ganaceto, dove erano stati segnalati movimenti sospetti nei pressi della porta di ingresso di un negozio. I poliziotti hanno fermato uno straniero 33enne, che aveva appena tentato di forzare la porta dell’esercizio commerciale. Il giovane è stato denunciato per tentato furto aggravato.

Gli agenti, sempre nella notte, sono poi intervenuti in via Emilia Ovest, intercettando e bloccando due giovani che stavano spingendo uno scooter, mentre un terzo ragazzo è riuscito a fuggire. Gli agenti hanno quindi accertato come fosse stato forzato il bloccasterzo del mezzo, che è stato subito sequestrato. I due stranieri fermati, 29 e 22 anni, entrambi clandestini sono stati denunciati per ricettazione. Nelle prossime ore, in occasione del Ferragosto sono stati organizzati controlli straordinari del territorio.