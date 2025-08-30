Temporale e vento forte. Danni ai tetti, alberi caduti

Nubifragi, venti fortissimi che hanno toccato punte anche di cento chilometri orari e fulmini. È stato l’ennesimo temporale violento quello che si è abbattuto giovedì notte su tutta l’Emilia Romagna. In città e provincia sono state tantissime le richieste di intervento arrivate al comando dei Vigili del Fuoco e gli interventi sono stati complessivamente una trentina.

Gli ultimi sono stati effettuati ieri mattina. Le richieste di intervento hanno riguardato in particolare zone dell’alta montagna ma anche nella città di Modena, principalmente per alberi e rami caduti e coperture danneggiate dal forte vento. Sono state impiegate anche le squadre dei vigili volontari per fare fronte tempestivamente alle segnalazioni della cittadinanza.

Alcuni interventi hanno riguardato anche le zone della bassa, dove la pioggia è caduta ininterrottamente per circa un’ora. Forti anche le raffiche di vento che si sono abbattute un po’ in tutto il territorio provinciale. Ieri la situazione è tornata alla normalità. L’Allerta gialla - soprattutto per vento forte - è stata diramata dalla protezione civile anche per la giornata di oggi. Infatti il bollettino - per oggi - prevede temporali organizzati anche di forte intensità con possibili effetti e danni associati più probabili sui rilievi, sulla pianura occidentale e sulla pianura emiliana orientale; fenomeni temporaleschi più isolati, ma localmente intensi, possono interessare anche il resto del territorio. Le precipitazioni sui rilievi potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei tratti montani dei corsi d’acqua, con possibili superamenti della soglia.

Le temperature risulteranno in diminuzione ma la situazione dovrebbe tornare alla normalità domani. Per quanto riguarda i temporali che si sono abbattuti sul territorio giovedì notte, fortunatamente i disagi e i danni per i cittadini - rispetto ad altri recenti eventi - non sono stati ingenti. a parte un caso in montagna, tra Sestola e Fanano, dove a causa del fortunale una casa ha subito danni notevoli al tetto che avrà bisogno di serie riparazioni.