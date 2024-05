Temporali, nessuna tregua. Si allagano le strade nella Bassa

Ancora disagi dovuti al maltempo, per la pioggia. In città nel primo pomeriggio di ieri i tecnici comunali hanno eseguito un accurato sopralluogo alla Galleria Estense per verificare l’origine dell’infiltrazione d’acqua che si è verificata nella sala del Velazquez senza provocare danni alle opere. L’origine dell’infiltrazione, dovuta alla pioggia eccezionale in combinazione con il vento, è stata trovata nella canalizzazione dell’impianto di condizionamento, in corrispondenza di un abbaino.

Non appena il tetto sarà asciutto (per ragioni di sicurezza non si possono fare lavori sui tetti bagnati) è in programma l’intervento di sistemazione. Nel frattempo, in accordo con la direzione del museo e in previsione di altre piogge intense, sono state individuate alcune soluzioni tampone per garantire comunque il percorso di visita e mettere in sicurezza le opere.

Ma non è finita qui. A Modena conta dei danni, in particolare per le piante cadute. Spostandoci nella Bassa, viene confermata la previsione del meteorologo Lombroso che per ieri e oggi ha previsto "una delle situazioni più critiche per nubifragi, vento, pioggia e grandine". "I temporali – secondo la previsione – sono tipicamente localizzati, ma possono colpire con forza alcune zone mentre altre restano asciutte". Così è stato ieri a Concordia dove il pomeriggio è trascorso in un alternarsi di violente piogge interrotte da qualche schiarita. Le forti precipitazioni hanno creato disagi soprattutto nelle campagne e in alcune aree periferiche. A Fossa nel pomeriggio con la pioggia è scesa anche grandine, seppure di modesta dimensione che su qualche striscia di terreno agricolo ha danneggiato alcune colture, come il ciliegio. Più critica la situazione del centro, dove nella zona musicisti, dietro al cimitero cittadino in diverse strade secondarie residenziali, via Paganini, via Vivaldi, via Mascagni, ma anche via Fratelli Cavazza l’acqua ha ristagnato a lungo per la mancanza di caditoie o per il livello raggiunto dal sistema fognario, raggiungendo anche livelli di 10 centimetri tanto da impedire alla gente di uscire e da rendersi pericolose al transito. Fortunatamente non sono stati segnalati allagamenti di scantinati e garage, ma la situazione è parsa grave per tutto il pomeriggio e l’incessante pioggia non ha favorito il deflusso. Grave la situazione anche nelle campagne per i fossi ripieni che hanno tracimato allagando molte estensioni di terreni agricoli.

Alberto Greco