Tensione e sciopero alla Omr ’Contratto scaduto e zero incentivi’

"Inflazione, carovita, aumento dei prezzi: i lavoratori hanno fatto tanto per Omr e, adesso, vengono ripagati con vaghe promesse, se non veri e propri rifiuti". Enrica Agazzani, rappresentante di Fiom Cgil Mirandola, non utilizza mezzi termini e incalza la dirigenza dell’azienda siderurgica sanfeliciana (afferente al Gruppo Officine Meccaniche Razzatesi), che non avrebbe fornito risposte circa il rinnovo del contratto. Quest’ultimo, scaduto da oltre quattro anni, è stato oggetto di lunga contesa fra le rappresentanze dei lavoratori e i vertici aziendali, con incontri susseguitisi fino a dicembre, ma senza soluzioni. "L’assemblea dei lavoratori aveva già decretato il blocco degli straordinari (tutt’ora in vigore)", spiega Agazzani, "ma non è stato sufficiente. Abbiamo così deciso di indire otto ore di sciopero (ieri, ndr), a cui ha aderito la quasi totalità del personale". Una mobilitazione finalizzata alla riapertura del tavolo negoziale. "Ci preme il premio di produzione", spiega la sindacalista, "che l’azienda non ha intenzione di riconoscere. Nemmeno il fringe benefit di 200 euro, detassati dal Governo, è stato accordato". Mancati incentivi che hanno suscitato le ire dei lavoratori, aggravate dalla complessa situazione socioeconomica contingente. "L’inflazione galoppa e la dirigenza dovrebbe comprende e sostenere la situazione di difficoltà delle famiglie dei 102 dipendenti di Omr", riflette Enrica Agazzani, "mentre non fa nulla per riconoscere un’adeguata retribuzione, specialmente in questo settore usurante". I sindacati hanno intenzione di proseguire la protesta, nell’attesa che i vertici riaprano il tavolo. Interpellata, l’azienda ha preferito non rilasciare dichiarazioni.

Marcello Benassi