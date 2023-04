Tensione in via Marx, profughi protestano per la sistemazione

Momenti di tensione ieri nel primo pomeriggio in via Carlo Marx: davanti alla palazzina che già in passato ha ospitato dei profughi, alcuni giovani stranieri (presumibilmente appena arrivati) sono scesi in strada e hanno protestato in merito alla sistemazione interna alla casa. Una protesta per fortuna senza disordini e senza danni, ma che non è passata inosservata ai residenti della zona. Resta peraltro da capire se nuovi gruppi di profughi siano già stati collocati sul nostro territorio da parte della Prefettura, per il tramitre delle Cooperative.