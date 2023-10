Tensione per gli alloggi, interviene la municipale

Ancora momenti ad alta tensione, ieri mattina, nei pressi del Palazzo Europa. Come avvenuto a settembre anche ieri mattina intorno alle 11 un gruppo di minori stranieri non accompagnati (o presunti tali) si è presentato davanti all’ufficio che si occupa di problematiche emergenziali chiedendo di essere collocato (situazione che avviene ormai quotidianamente). I giovani, insomma, pretendevano un alloggio. Come noto, però, sul territorio non vi sono posti disponibili: gli arrivi sono continui e la gestione risulta difficile, come sottolineato più volte dallo stesso sindaco.

Alcuni dei giovani stranieri, però, dinanzi ad un rifiuto – o meglio alla spiegazione della carenza di alloggi sul territorio – hanno risposto in modo aggressivo e minaccioso. A quel punto si è reso necessario l’intervento degli operatori della polizia locale, giunti sul posto con più pattuglie. Fortunatamente, nonostante i toni piuttosto violenti, gli agenti sono riusciti a riportare il gruppo alla calma. Si tratterebbe in alcuni casi di soggetti già noti alle forze dell’ordine: tutti tunisini, alcuni dei quali fuggiti o respinti da altri centri di accoglienza e con alle spalle diverse denunce. Pare che i responsabili delle aggressioni verbali ai danni del personale e degli agenti siano tre in particolare: ragazzi che più volte si sono resi responsabili di gesti di questo genere. Lo scorso settembre un altro gruppo di minori stranieri non accompagnati, proveniente da fuori provincia, aveva preso a calci la porta dell’ufficio, affermando di aver diritto ad una collocazione che era stata loro promessa tempo fa. Anche in quel caso si era reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Sul delicato tema dei minori stranieri non accompagnati che in città desta un certo allarme sociale è recentemente intervenuto anche il Siulp che ha fatto presente come, con cadenza giornaliera, si presentino in Questura minori stranieri o presunti tali, che chiedono assistenza in quanto non accompagnati. "Quindi tutti i giorni, per ore ed ore, uno o più equipaggi della Squadra Volante (oltre a personale della Polizia Scientifica, dell’Ufficio Immigrazione e dell’Anticrimine) sono costretti ad interrompere le proprie attività a causa di questo continuo, ininterrotto flusso di immigrati sedicenti minori che si recano a Modena" - ha sottolineato il segretario provinciale Roberto Butelli. Come Siulp, abbiamo il sentore che questi arrivi siano in realtà pianificati, ovvero progettati al fine di far giungere a Modena ragazzi che per la maggioranza dei casi sono tunisini, in particolare di Kairouan".

Valentina Reggiani