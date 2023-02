Tenta di impedire all’amica di partire e blocca per un’ora la ferrovia

Voleva impedire alla ragazza di cui si era invaghito di salire sul treno e tornare a casa.

Per questo avrebbe lanciato la sua borsetta sul convoglio bloccando di fatto e per oltre un’ora la circolazione ferroviaria.

Caos ieri mattina in stazione a san Felice sul Panaro dove, a seguito di una lite tra due giovani, è stato necessario interrompere la corrente alla linea diretta a Bologna con inevitabili disagi per tutti i passeggeri.

In base a quanto emerso, il giovane responsabile dell’accaduto ha iniziato a discutere con una ragazza con la quale aveva trascorso la serata precedente. In sostanza, era contrario al fatto che l’amica tornasse a casa in treno.

A quel punto il giovane, di origine marocchina, le avrebbe buttato la borsetta sul tetto del convoglio al fine di impedirle di partire.

Forse preso dal rimorso, il ragazzo sarebbe poi salito sul tetto del treno per recuperare appunto la borsa della ragazza, non rendendosi conto del pericolo che stava correndo.

Infatti le ferrovie di conseguenza hanno dovuto togliere corrente alla linea diretta a Bologna, al fine di evitare che restasse fulminato.

Sul posto sono accorsi gli agenti della polfer di Ostiglia insieme alle pattuglie dei carabinieri. All’arrivo delle forze dell’ordine, però, il ragazzo aveva nel frattempo restituito la borsa all’amica per poi scappare.

Come detto la circolazione è rimasta bloccata per oltre un’ora e gli utenti hanno iniziato ad indispettirsi e a chiedere spiegazioni circa l’accaduto.

Subito sono scattate le indagini per risalire all’identità dell’autore del grave gesto che sarebbe stato individuato poco dopo anche grazie alle telecamere di video sorveglianza.

Il giovane, 25 anni, risponderà probabilmente del reato di interruzione di pubblico servizio.

Gli accertamenti sono ora affidati alla polizia ferroviaria.

Valentina Reggiani