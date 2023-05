Tenta di rubare al ristorante, straniero finisce in manette

E’ stato beccato a rubare all’interno del ristorante Sushi di via Belle Arti, in centro. Il giovane è finito in manette. L’episodio è accaduto domenica, poco prima delle 4 del mattino. A dare l’allarme è stato un residente, che ha avvertito rumori sospetti nel vicino ristorante. Quando gli agenti della volante sono giunti sul posto, infatti, hanno trovato il malvivente, un 30enne irregolare sul territorio intendo a svuotare la cassa. Il giovane era già riuscito ad appropriarsi di circa 800 euro oltre ad alcuni computer e palmari rinvenuti all’interno del locale. Il ragazzo è stato quindi arrestato in flagranza di reato per tentato furto e la refurtiva è stata poi riconsegnata al legittimo proprietario. Il giovane straniero aveva già inserito il bottino all’interno di un borsone ma la prontezza degli agenti - giunti in brevissimo tempo sul posto - ha evitato che il balordo si desse alla fuga. Il ladro ha anche arrecato non pochi danni al locale: infatti, per introdursi all’interno del ristorante lo straniero ha mandato in frantumi la vetrata. Ieri il 30enne è stato processato per direttissima e nei suoi confronti – essendo recidivo – il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. L’udienza è fissata per il prossimo 29 giugno, data in cui lo straniero sarà giudicato.