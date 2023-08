Tenta di rubare merce per 500 euro

Ha cercato di uscire dal supermercato dopo essersi intascata materiale informatico per un valore di oltre 500 euro, ovviamente senza passare dalle casse. E’ stata arrestata per tentato furto aggravato. In manette è finita mercoledì pomeriggio una 47enne residente nel bolognese. L’episodio è avvenuto in un negozio di Pavullo, dove sono intervenuti subito i carabinieri, avvisati da alcuni impiegati che avevano fermato la ladra prima che fuggisse con la refurtiva. La donna, che ha precedenti per lo stesso reato, aveva nascosto sotto i vestiti il materiale informatico rubato.

La merce è stata restituita.