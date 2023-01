Tenta di spaccare la vetrina di Extreme

Ancora una volta in città gli esercizi commerciali sono finiti nel mirino delle bande di ladri. Al di là delle razzie i danni che subiscono gli esercenti – nonostante tutte le misure di sicurezza adottate e relative spese – sono sempre più ingenti. Dopo il negozio Dejavu di via Vignolese ed un secondo esercizio commerciale sulla stessa strada giovedì notte un malvivente ha preso di mira il negozio sportivo Extreme di via Sassi. Il balordo, con tanto di martello, ha provato a suon di ‘picconate’ a sfondare le vetrate ma dopo diversi tentativi, non riuscendo ad introdursi nel negozio ha rinunciato e si è allontanato. Ingenti i danni causati all’esercizio commerciale. "Hanno danneggiato i vetri per tentare di entrare: sarà la ventesima volta negli ultimi venticinque anni", afferma adirato il titolare. Le immagini della video sorveglianza sono state consegnate alla polizia che ora sta effettuando indagini per risalire ai responsabili. Il balordo ha provato più volte a sfondare la vetrata con un martello, ma quando si è accorto che si trattava di vetri anti sfondamento – gli stessi usati negli uffici postali – ha desistito. Non è escluso che a colpire sia sempre lo stesso soggetto.

v. r.