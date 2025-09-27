Tenta di strangolare la nonna. L’anziana si rifugia da un vicino. Nipote arrestato per maltrattamenti

Dopo un acceso litigio, non il primo tra le mura domestiche, l’ha colpita e afferrata per il collo. Lei, la nonna ultrasettantenne è riuscita a divincolarsi e a trovare riparo da un vicino, che ha subito chiamato i carabinieri.

A finire in manette per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni il nipote della donna, un ragazzo di Sassuolo di soli 27 anni. L’episodio è avvenuto martedì mattina in un appartamento di Formigine dove, anche per motivi di natura economica, la vittima e il nipote vivono da tempo insieme.

A seguito della morte del nonno, qualche mese fa, infatti, erano rimasti soltanto loro due ma il giovane, in sede di interrogatorio di garanzia, ha spiegato come il rapporto fosse difficile, conflittuale e da sempre. I motivi dei dissapori e dell’ultimo gesto violento restano da chiarire.

L’indagato, lavoratore, ha fatto presente come aiutasse la nonna nelle faccende domestiche, viste anche le condizioni di salute della donna, ma anche come tra anziana e nipote non vi fosse un rapporto sereno. Secondo il ragazzo, infatti, lui per primo in almeno due occasioni avrebbe chiamato le forze dell’ordine per sedare furibonde liti. "Vorrei chiamarla per farmi perdonare" ha poi affermato dinanzi al giovane.

Il gip, però, all’esito dell’udienza, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere. I militari martedì mattina lo hanno arrestato in flagranza dopo che, secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe aggredito la donna all’interno dell’abitazione, afferrandola per il collo e facendola cadere a terra, nel tentativo di strangolarla.

La vittima, riuscita a fuggire ed a trovare rifugio presso un vicino di casa, è stata soccorsa dai sanitari del 118 ed accompagnata all’Ospedale di Baggiovara, fortunatamente, senza gravi conseguenze. Infatti l’anziana ha riportato una prognosi di sette giorni.

Il vicino, allarmato, ha subito chiamato i militari accorsi in pochi minuti e il giovane è stato ammanettato: l’accusa di maltrattamenti è relativa a pregressi episodi di violenza nei confronti dell’anziana.

Il 27enne ha ribadito dinanzi al giudice di essere dispiaciuto per l’accaduto: all’arrivo in udienza era sotto choc. Infatti il ragazzo – che resta in cella, appunto – aveva trascorso la notte nella stessa cella in cui dormiva il 24enne marocchino che si è poi tolto la vita. Pare che l’imputato abbia anche tentato di soccorrerlo ma, purtroppo, come noto per il giovane detenuto non vi era più nulla da fare.