Tenta di truffare un’anziana e fugge. Preso dai militari

Tenta di truffare una persona anziana in casa e cerca poi di fuggire, procurando lesioni ai carabinieri. Infine, viene arrestato. Secondo quanto riferito dai militari, una persona anziana è stata chiamata al telefono da un malvivente che ha provato a circuirla prospettandogli problemi giudiziari per alcuni parenti, a meno che, ovviamente, questa non lo avesse pagato. Intuendo ben presto che si trattava di una truffa, questa persona si è rivolta ai carabinieri. E’ stato quindi organizzato un servizio di monitoraggio, che ha consentito ai carabinieri di intervenire nella flagranza del reato, mentre la vittima consegnava il denaro richiesto. Incurante dell’intimazione all’alt, l’autore del reato ha tentato di fuggire per assicurarsi il bottino e procurando lievi lesioni al militare, che ha ricevuto subito man forte da altri colleghi anch’essi appostatisi nei paraggi. Il malvivente è stato quindi arrestato.