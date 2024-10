Tenta furto in negozio e picchia il vigilante

Un arresto e quattro denunce è il bilancio dell’attività svolta dalla Polizia di Stato di Carpi nel fine settimana. Nel pomeriggio di domenica, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno arrestato un cittadino tunisino di 18 anni per il reato di rapina impropria: in un esercizio commerciale di via Nuova Ponente, l’addetto alla vigilanza ha sorpreso il ragazzo, all’interno di un camerino, mentre manometteva con una tenaglia il dispositivo antitaccheggio, applicato su paio di pantaloni che aveva già indossato.

Il 18enne, una volta scoperto, ha cercato di darsi alla fuga, spingendo l’addetto alla sicurezza e procurandogli un trauma alla mano, ma è stato bloccato dalla Polizia. Ieri mattina il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto dell’indagato e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Nella giornata di venerdì, invece, sempre la Polizia di Stato, ha denunciato quattro cittadini tunisini per il reato di invasione di terreni o edifici. Gli agenti sono intervenuti in uno stabile da ristrutturare, in quanto era stata segnalata al 112 la presenza di persone estranee all’interno dell’edificio.

Gli operatori hanno fermato e identificato i quattro uomini, tutti privi di documenti di riconoscimento, di cui tre sono risultati irregolari sul territorio nazionale. Con l’ausilio dell’unità cinofila della Polizia locale di Modena sono stati rinvenuti all’interno dello stabile 2,7 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish, di cui uno dei quattro uomini ha rivendicato il possesso, motivo per il quale gli è stata comminata una sazione amministativa ed è stato segnalato alla Prefettura di Modena.