Tenta furto in pizzeria, sorpreso dalla vigilanza e arrestato dalla polizia

Si è introdotto in una pizzeria di piazza XX Settembre, pieno centro storico, dopo aver forzato una porta secondaria. Una volta dentro si è ‘lanciato’ direttamente sulla cassa ma pochi attimi dopo gli agenti della volante lo hanno raggiunto, arrestandolo. L’episodio è accaduto poco dopo le 5 di domenica mattina. In manette per tentato furto è finito un 27enne straniero e già noto alle forze dell’ordine.

Ad avvisare subito la centrale operativa, domenica, è stato il personale della vigilanza privata, che aveva sorpreso il ladro all’interno della pizzeria, proprio davanti al registratore di cassa. Il malvivente, alla loro vista aveva tentato di nascondersi e invano di scappare, salendo al piano superiore. All’arrivo degli agenti della volante sul posto erano già stati fatti convergere i militari dell’Operazione Strade Sicure. I poliziotti hanno quindi bloccato il balordo, risultato tra l’altro sottoposto alle misure cautelari dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dell’obbligo di dimora nel territorio del Comune di Parma, emessi nel gennaio 2023 dal Tribunale di Modena, oltre che destinatario di un avviso orale del Questore di Fermo.

Il 27enne si era introdotto nel locale – come emerso poi dagli accertamenti della polizia - da una porta d’ingresso secondaria dopo averne divelto l’intelaiatura, facendo scattare l’allarme.

Intanto sabato sera sempre gli agenti della volante, durante i controlli del territorio, concentrati in quella circostanza all’interno dei Giardini Ducali, hanno identificato due persone sedute su una panchina. I due stranieri, di 32 e 33 anni, sprovvisti di documenti al seguito, sono stati accompagnati in Questura per accertamenti sulla loro identità. Entrambi sono risultati clandestini e nei loro confronti sono partite le pratiche per l’espulsione. Stessa sorte per altri due cittadini stranieri, fermati nella medesima serata da altra pattuglia della volante mentre percorrevano via Emilia Centro in sella ad una bicicletta. I due giovani, di 18 e 24 anni, sono stati accompagnati, a Roma, al Cpr per il definitivo rimpatrio nel paese d’origine.