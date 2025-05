Tenta la fuga, sorpreso con varie dosi di droga

Era appostato probabilmente in quell’angolo di strada dove è solito ricevere clienti. Gli agenti della volante si sono resi conto subito del suo atteggiamento sospetto e si sono avvicinati per un controllo. Il ragazzo, però, alla vista delle divise dei poliziotti ha cercato di fuggire ma, poco dopo, è stato bloccato e arrestato: addosso infatti aveva parecchie dosi di droga.

L’episodio è avvenuto domenica sera, intorno alle 22, nell’ambito dei controlli del territorio da parte degli agenti della volante. A finire in manette per spaccio un 21enne già noto alle forze dell’ordine che, appunto, è stato notato dai poliziotti nei pressi di via Emilia Ovest con atteggiamento sospetto. Il ragazzo, alla vista della Polizia si è mostrato particolarmente agitato e immediatamente ha iniziato a correre, sperando di riuscire a sfuggire al controllo. I poliziotti, però, sono riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo.

Una volta perquisito il giovanissimo spacciatore è stato trovato in possesso di diverse dosi di hashish, pronte per essere piazzate sul mercato oltre a 500 euro, in banconote accartocciate di diverso taglio. Durante la fuga, inoltre, l’indagato ha lasciato cadere a terra un involucro, all’interno del quale è stata rinvenuta anche cocaina.

All’esito dell’udienza, svoltasi ieri mattina il Gip ha convalidato l’arresto del giovane e disposto nei confronti del 21enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Nonostante la giovane età si tratta appunto di un pusher già noto alle forze dell’ordine.