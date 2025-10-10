Tenta la truffa del falso incidente, arrestato

Due truffatori di anziani in manette in sole 24 ore grazie all’intuito e sensibilità dei carabinieri. Dopo il 36enne ammanettato a Maranello martedì, infatti, proprio mentre si faceva consegnare soldi e gioielli da una ignara pensionata, indotta a credere che il figlio fosse rimasto coinvolto in un incidente, mercoledì i carabinieri di Sassuolo hanno ammanettato un altro napoletano di 52 anni: ennesimo trasfertista del crimine.

L’uomo è ritenuto responsabile di truffa aggravata e tentata truffa in concorso, commesse a Castelnuovo ai danni di due persone anziane. L’uomo- è emerso poi- sempre con il vile trucco del falso incidente, era riuscito a convincere una anziana a consegnargli gioielli di ingente valore. I militari, infatti, sono intervenuti a seguito della segnalazione dei cittadini circa la presenza di un’autovettura sospetta, un’utilitaria di colore nero, notata aggirarsi tra Castelnuovo e Spilamberto. Il conducente, infatti; aveva chiesto informazioni per raggiungere alcune abitazioni in zona rurale. Grazie ad un immediato dispositivo di cinturazione coordinato dai Carabinieri di Modena e Sassuolo, supportati da militari di Savignano sul Panaro, l’auto è stata bloccata prima che potesse lasciare definitivamente il territorio. Il conducente, perquisito, è stato trovato in possesso di un sacchetto contenente monili in oro per un valore di seimila euro, poi riconosciuti dalla vittima, una donna anziana di 90 anni residente a Castelnuovo, che poco prima era stata indotta a consegnarli sotto la falsa convinzione di dover risarcire, ad un finto carabiniere, un danno causato dalla propria figlia in un incidente. All’interno del mezzo i carabinieri di Sassuolo hanno trovato poi tre telefoni cellulari, un bilancino di precisione ed una cosiddetta "pietra di paragone": strumenti necessari alla pesatura ed al riconoscimento dei metalli preziosi. L’attività investigativa ha permesso di accertare anche un tentativo di truffa ai danni di un anziano 80enne, residente nella medesima via, non andato a buon fine grazie alla prontezza della vittima nel riconoscere il tentativo di raggiro. L’arrestato, gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dei Carabinieri di Sassuolo. Ieri il gip ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Ottaviano (NA), con obbligo di firma presso la locale Stazione Carabinieri ed il contestuale ordine di permanenza in casa nelle ore notturne.