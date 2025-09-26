Tenta di strangolare la nonna, arrestato dai carabinieri

Modena, 26 settembre 2025 – È accusato di aver maltrattato e picchiato l’anziana nonna: avrebbe aggredito la donna all’interno dell’abitazione, afferrandola per il collo e facendola cadere a terra, nel tentativo di strangolarla.

La vittima, riuscita a fuggire ed a trovare rifugio presso un vicino di casa, è stata soccorsa dai sanitari del 118 ed accompagnata all’Ospedale di Baggiovara, fortunatamente, senza gravi conseguenze.

Il nipote - un giovane sassolese, domiciliato a Formigine - è stato arrestato dai carabinieri. Le accuse nei suoi confronti sono quelle si maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

L’uomo, già noto per precedenti episodi di violenza domestica, è stato bloccato dai militari all’interno dell’abitazione e condotto presso la Stazione Carabinieri in stato di arresto. All’esito dell’interrogatorio di convalida, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, con conseguente permanenza presso la locale Casa Circondariale.