Tenta un furto e scappa in bici in tangenziale Catturato, deve scontare una pena di 6 anni

Prima ha cercato di ’ripulire’ un locale: dopo essersi trovato davanti il proprietario, si è dato alla fuga percorrendo la tangenziale in bicicletta contromano. A finire in manette uno straniero di 39 anni arrestato dagli agenti della volante in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bologna il 20 dicembre scorso. L’allarme antintrusione nel locale preso di mira, in zona Crocetta, è scattato all’1.30 dell’altra notte. Gli agenti sono subito giunti sul posto, intercettando il ciclista in tangenziale e contromano. Lo straniero è stato fermato e controllato e, nel frattempo, un’altra pattuglia ha raggiunto il locale preso di mira, dove si trovava il titolare. Era stato proprio quest’ultimo a sorprendere il ladro all’interno della propria attività e a cercare di fermarlo. Lo straniero si era introdotto nel negozio dopo aver forzato una finestra e aveva poi tentato di rubare nove bottiglie di vino. Dai successivi accertamenti è emerso come il 39enne fosse destinatario di un ordine di carcerazione: deve espiare una pena di anni 6 e mesi 9 di reclusione.