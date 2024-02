Tentano di depredare garage in un palazzo di via Cimarosa: tre giovani tunisini nei guai

La Polizia ha arrestato tre giovani cittadini tunisini di 17 anni, già noti a questi Uffici, per il reato di tentato furto in abitazione in concorso. Nella notte tra sabato e domenica infatti una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta presso un’area cortiliva di via Cimarosa a seguito di segnalazione alla linea di emergenza circa tre ragazzi intenti a forzare alcuni garage. Giunti sul posto, gli operatori hanno notato i giovani, corrispondenti nell’aspetto alle descrizioni fornite dal richiedente, intenti ad allontanarsi dal luogo segnalato. Fermati e sottoposti a controllo, due di loro venivano trovati in possesso di due tubi metallici ed un guanto da lavoro ancora calzato, mentre il terzo di un involucro di sostanza stupefacente di tipo hashish. Tutti sono quindi stati arrestati per il reato di tentato furto, nonché due di loro denunciati per il porto di armi ed oggetti atti ad offendere e uno per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Al termine degli adempimenti di rito sono stati portati al Cpa di Bologna. Nella giornata di ieri, il giudice per le Indagini preliminari, all’esito dell’udienza, ha convalidato l’arresto ed applicato agli indagati la misura della custodia cautelare.

Intanto due uomini di 43 e 20 anni di Modena sono finiti nei guai per aver rubato centinaia di litri di gasolio nel Bolognese. Tutto è cominciato a inizio mese, quando un 66enne, residente nel bolognese, ha denunciato il furto di carburante da alcuni bus nella ditta dove lavora. Il 6 febbraio, in particolare, l’uomo ha detto di aver notato una vistosa macchia di carburante e un paio di guanti usati, vicino a un bus. Accendendo il mezzo, aveva notato poi che la lancetta del carburante era sulla riga rossa. Episodi simili erano avvenuti anche l’1 e il 2 febbraio. Si è arrivati così alla sera del 12 febbraio, quando, durante un controllo, i Carabinieri di Crevalcore hanno notato in un’area di deposito dove erano parcheggiati i bus un uomo che, vedendo i militari, ha tentato di nascondersi. Pochi istanti dopo, i militari hanno visto che a due bus era stato rimosso il tappo del serbatoio e al suo interno erano stati inseriti due tubi in gomma.

Una volta individuato anche il complice, i carabinieri hanno fermato entrambi i responsabili con le mani ancora sporche, puzzolenti e oleose, inoltre emanavano un forte odore di gasolio. Per direttissima, il 43enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari e il 20enne all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.