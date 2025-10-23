Tentano di truffare un’anziana traverstiti da carabinieri: presi

Ancora due truffatori di anziani in manette grazie all’intuito investigativo dei carabinieri di Sassuolo. Si tratta di due giovani campani, di 21 e 18 anni che avevano messo in atto un raggiro, cercando di farsi consegnare da una ignara 78enne di Maranello soldi e monili. I due, infatti, sicuramente trasfertisti del crimine per conto di organizzazioni criminali organizzate, avevano contattato la vittima e, fingendosi carabinieri, l’avevano convinta del fatto che il figlio fosse rimasto vittima di un incidente. Contestualmente avevano chiamato l’uomo, sempre fingendosi militari per poi invitarlo in caserma, a Modena. Quest’ultimo, resosi conto di quanto stava avvenendo è però riuscito ad avvisare l’anziana madre, sventando la truffa.

Contestualmente i veri carabinieri di Sassuolo, con il supporto dei militari di Vignola, Maranello e Marano hanno intercettato i due balordi e li hanno arrestati.

I militari hanno individuato a Vignola una piccola utilitaria con a bordo i due campani, sospettati di essere "emissari truffatori", ovvero degli incaricati alla riscossione di denaro o gioielli presso le abitazioni delle vittime, indotte in errore da falsi Carabinieri. Dopo un prolungato servizio di osservazione e pedinamento in abiti civili, i militari hanno seguito i sospettati fino a Maranello, dove i due si sono avvicinati all’abitazione dell’anziana. Nel frattempo la pensionata è stata messa in guardia e la coppia si è data alla fuga lungo la tangenziale Sassuolo–Modena, dove è stata bloccata dai militari e arrestata.

