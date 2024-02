Tentano il furto a casa di un’anziana

In tre stavano rubando a casa di un’anziana attualmente ricoverata in una casa di cura. Il pronto intervento dei carabinieri ha permesso di arrestare uno degli autori del gesto, mentre gli altri due ladri, al momento, sono riusciti a fare perdere le loro tracce. Questo, in estrema sintesi, quando accaduto nella tarda serata di domenica a Spilamberto. Secondo le informazioni fornite dalla stessa Arma, tre persone si sono introdotte all’interno della casa dell’anziana forzando una finestra. Un cittadino ha notato la scena e ha avvisato le forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta una pattuglia da Castelfranco Emilia, che ha sorpreso i tre malviventi ancora dentro casa. Due ladri, accortisi per tempo dell’arrivo dei militari, sono riusciti a scappare. Uno invece, un ragazzo straniero di 25 anni, è stato arrestato.

m. ped.