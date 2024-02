Tentano razzia in un supermercato: denunciate due donne

La Polizia ha denunciato in stato di libertà due donne di 26 e 16 anni per il reato di tentato furto in concorso. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 13, una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta presso un supermercato in zona Buon Pastore, in quanto l’addetto della sorveglianza del punto vendita, aveva sorpreso le due donne mentre asportavano il portafoglio dalla borsa di una cliente, intenta a fare la spesa.

Vistosi scoperte le ragazze hanno riconsegnato quanto sottratto. La 26enne, già conosciuta alle forze dell’ordine, risulta destinataria della misura di prevenzione dell’avviso orale, emessa dal questore di Modena nel 2021. La minore, al termine degli accertamenti, è stata riaffidata alla madre.

A dicembre, nella classifica della qualità della vita, la voce che più penalizzava Modena era proprio quella dei furti e delel razzie ai danni di appartamenti e attività economiche. Nella classifica mirata dei furti infatti Modena è fanalino di coda e occupa la posizione numero 102 su 107 province italiane. Va appena meglio la classifica dei furti con strappo, altrimento conosciuti come scippi, dove siamo al novantunesimo posto. E anche nel ricilaggio la nostra provincia non ha una buona performance, attestandosi al posto 69, continuando così a mantenersi nel mirino dei gruppi organizzati che vedono la nostra provincia come terreno ideale per trovare imprese in grado di fungere da ‘lavatrici’.