Tentarono furto in pizzeria: fratelli condannati

C’erano anche tre fratelli di età compresa tra i 16 e i 19 anni nella banda, composta da 4 ragazzi carpigiani, che la mattina del 2 novembre 2019, intorno alle 5, aveva tentato di mettere a segno un furto alla pizzeria ‘Pizza Sprint’ in via Magazzino a Carpi. Credevano di agire in tranquillità visto l’orario ma non è andata così grazie ad un ‘imprevisto. A dare l’allarme era stato infatti lo stesso proprietario della pizzeria che si era trattenuto all’interno del locale, a quell’ora chiuso al pubblico, per sbrigare alcune faccende.L’uomo ha così composto il 112 che ha inviato una pattuglia di carabinieri che ha colto sul fatto i 4 mentre con un cacciavite stavano forzando la serratura della porta d’ingresso. Due maggiorenni erano stati arrestati mentre i due minori, all’epoca di 16 e 17 anni, vennero denunciati. Tutti con l’accusa di concorso in furto aggravato. Per i due minori la condanna a 6 mesi di reclusione è giunta il 14 aprile 2021 e poi è divenuta irrevocabile, motivo per cui il Tribunale di Sorveglianza non ravvisando le condizioni per ammettere gli interessati all’espiazione della pena con misura alternativa (servizi sociali) ha disposto per entrambi la detenzione domiciliare. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri di Fabbrico, dove ora i due fratelli ormai maggiorenni vivono.