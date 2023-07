Tentata aggressione alla Casa di reclusione

Un internato "con problemi psichiatrici" tenta di aggredire un agente e, per circa due ore e mezzo, tiene sotto scacco l’intera struttura carceraria, dal momento che dalle 16,30 alle 19 nessuno, per motivi di sicurezza, è potuto entrare o uscire. Questo, in estrema sintesi, quanto accaduto l’altro ieri presso la Casa di reclusione di Castelfranco Emilia. A riferire di questo episodio è il Sappe, sindacato autonomo di polizia penitenziaria, tramite il segretario generale aggiunto Giovanni Battista Durante e il segretario nazionale Francesco Campobasso.

"Venerdì – confermano Durante e Campobasso – nel carcere di Castelfranco Emilia, un internato con gravi problemi psichiatrici ha tentato di aggredire un agente e, successivamente, ha cercato di accedere alla caserma agenti. Prima di riuscire a ripristinare l’ordine interno è stato necessario chiudere la portineria. Nel mentre, nessuno poteva entrare o uscire. Questo disagio si è protratto all’incirca dalle 16,30 alle 19. Non si comprende il motivo – denunciano ancora Durante e Campobasso – per cui questo è già il sesto soggetto con gravi problemi psichiatrici che viene assegnato a Castelfranco, dove non c’è un presidio medico articolato nelle 24 ore, dove non c’è il muro di cinta e dove la custodia è attenuata. Tra l’altro, ci riferiscono i nostri colleghi, le disposizioni di assegnazione prevedevano che l’internato non potesse fare ingresso in istituti non idonei a ricevere soggetti parzialmente eo totalmente infermi di mente e privi di un presidio medico psichiatrico h24".

Campobasso, poi, entra ancora più nello specifico e aggiunge: "La Casa di reclusione di Castelfranco avrebbe bisogno di importanti interventi strutturali per consentire di svolgere il proprio fine istituzionale. Al contempo, soffre una perenne assegnazione di soggetti con patologie psichiatriche, pur non avendo i mezzi e i servizi per accoglierli. In questo periodo, inoltre, non ci sono nemmeno un direttore e un comandante in pianta stabile. Entro dicembre, sono previsti quattro pensionamenti a fronte di una sola assegnazione, dal 181° corso. Ma già da settembre, per tre agenti è previsto il distacco in altre sedi.

E tutto ciò avviene quando Castelfranco soffre già una grave carenza di organico, con agenti che coprono più posti di servizio contemporaneamente. Insomma, in questo modo – conclude Campobasso – si compromette decisamente la tenuta del sistema – sicurezza".

Marco Pederzoli