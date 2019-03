Spilamberto (Modena), 2 marzo 2019 - Tenta di corrompere il comandante dei carabinieri di Spilamberto offrendo soldi per evitare i controlli nella sala slot. Cinese di 46 anni arrestato per istigazione alla corruzione.

"Il dipendente di una sala slot a cui avevamo sospeso la licenza aveva chiesto di poter parlare con me in caserma - spiega il comandante dei carabinieri di Spilamberto Alessandro Di Vilio -: per evitare o ammorbidire i controlli, mi ha promesso del denaro. Il soggetto, poi, in un secondo colloquio, dove era registrato, ha insistito nella sua promessa di denaro. Voleva dare 10mila euro da portare nei giorni successivi in un bar a Modena. Poi, successivamente, ogni anno, 5000 euro. In 20 anni non mi era mai capitato nulla del genere. Sono rimasto sconcertato. E quando ho capito che faceva sul serio, l'ho arrestato".