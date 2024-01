Tentata estorsione: arrestato. Ruba due cellulari poi la ricatta

"Se vuoi riavere i tuoi cellulari mi devi consegnare 135 euro". E’ così che un gambiano di 25 anni, venerdì pomeriggio ha tentato di estorcere denaro ad una ragazza intenta a lavorare in un forno dopo averle sottratto i telefoni. La vittima, però, ha avvisato subito la madre del furto e del ‘ricatto’ appena subiti e la donna ha chiamato la polizia.

Gli agenti della squadra mobile si sono quindi appostati sul luogo dell’incontro tra il giovane ladro e la vittima e, a scambio effettuato, hanno ammanettato il 25enne con le accuse di tentata estorsione e furto aggravato. L’episodio si è verificato intorno alle 19 di venerdì quando, appunto, una donna ha chiamato la centrale operativa della questura denunciando il fatto che, nel pomeriggio, la figlia aveva subito il furto di due telefoni cellulari all’interno della panetteria - forno dove lavorava.

In seguito al tentativo di rintracciarli – ha spiegato agli agenti la mamma della giovane –, dall’altro capo del telefono le aveva risposto un uomo chiedendole la somma di 135 euro per la restituzione degli stessi.

Il malvivente aveva quindi dato appuntamento alla vittima: "Vieni al Novi Sad – le ha detto – e appena mi consegni i soldi te li restituisco".

La giovane vittima, dopo aver predisposto il denaro necessario per il recupero della refurtiva, ha quindi indicato agli agenti il luogo convenuto per l’appuntamento.

Gli operatori della mobile si sono recati nel parco e, una volta individuato il malvivente – tenendosi in contatto con la vittima –, all’atto dello scambio tra i telefoni e il denaro, sono intervenuti nella flagranza, arrestandolo.

Il 25enne è così finito in carcere per i reati di tentata estorsione e furto aggravato dei telefoni. La procura sta procedendo a chiedere al Gip la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare in carcere. La vittima ha alla fine recuperato i propri telefonini grazie al prezioso aiuto della Polizia di Stato che in brevissimo tempo ha assicurato il malvivente alla giustizia.

Allarme criminalità anche al Villaggio Zeta dove – fa sapere il portavoce del comitato Walter Parenti – alcuni giorni fa un individuo si è spacciato per un carabiniere per farsi aprire la porta di casa da una residente. Una volta dentro ha derubato la proprietaria – sola e indifesa – portandole via tutti i suoi gioielli. Dal quartiere un appello a denunciare e unirsi al Controllo di vicinato.

Valentina Reggiani