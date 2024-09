Tentata rapina a un turista. Arrestato 21enne ricercato

E’ stato arrestato a tempo record il rapinatore che mercoledì pomeriggio, in viale Monte Kosica, nei pressi della stazione ha cercato di strappare la catenina dal collo di un turista tedesco, facendolo poi cadere a terra. Gli agenti della volante, giunti subito sul posto, hanno raccolto la testimonianza della vittima e dei testimoni per poi individuare poco distante il responsabile. A finire in manette un giovane tunisino di 21 anni che, al momento del colpo, indossava la maglia di una nota squadra calcistica, pantaloncini bianchi, scarpe nere ed un cappellino da baseball. Il giovane, corrispondente alla descrizione fornita dai testimoni, è stato individuato appunto subito dopo in piazza Manzoni. Il 21enne, espletati gli accertamenti, è risultato destinatario di misura cautelare in carcere, emessa dalla Corte d’Appello di Bologna il 29 luglio scorso, per il reato di tentata rapina aggravata, commessa nel dicembre 2023 nel capoluogo felsineo. Il ragazzo è stato quindi arrestato e portato in carcere e sono ora in corso indagini volte ad acquisire ulteriori elementi a carico del 21enne in relazione alla tentata rapina ai danni del cittadino tedesco che, mercoledì pomeriggio, stava passeggiando insieme ad una decina di altri turisti. In manette venerdì sera, sempre per mano degli agenti della volante è poi finito un 34enne per il reato di furto aggravato in concorso. Intorno alle 15.30, infatti, la squadra volante è intervenuta nei pressi di viale Martiri della Libertà, da cui era giunta segnalazione da un operatore di polizia libero dal servizio di un furto in atto di alcune biciclette, agganciate al porta bici di un’auto in sosta, ad opera di due uomini. Arrivati sul posto, gli agenti hanno intercettato e bloccato il 34enne, intento a caricare le biciclette sulla sua auto. Il complice, un cittadino straniero, è invece riuscito a fuggire. Le bici, del valore di oltre 4000 euro, sono state riconsegnate al legittimo proprietario, un turista tedesco. All’esito dell’udienza che si è svolta ieri mattina il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Il giovane ha ammesso le proprie responsabilità in aula: pare che il colpo fosse legato all’acquisto di sostanze stupefacenti: l’indagato avrebbe voluto barattare il bottino con dosi di crack.