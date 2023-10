Tentata truffa in un negozio di telefonia

Mercoledì, la Squadra Mobile ha denunciato due cittadini italiani di 68 e 24 anniper tentata truffa in concorso, sostituzione di persona e per uso e possesso di documenti falsi. In particolare, gli agenti venivano allertati da una segnalazione di un’auto sospetta, presumibilmente dedita a furti, con a bordo due uomini. Per questo, gli agenti seguivano l’autovettura fino a Carpi, ove l’auto raggiungeva un centro commerciale e, mentre uno dei due uomini sostava in macchina, l’altro si recava presso un centro di telefonia. Qui, l’uomo tentava di comprare, come appurato da immediati accertamenti, cellulari per un valore di 1900 euro, fornendo documenti identificativi falsi e buste paga false. I due uomini si portavano quindi in un secondo centro commerciale ove, con l’ausilio di personale del Commissariato di Carpi, venivano bloccati. i due uomini campani sono stati raggiunti dal Foglio di via obbligatorio per 4 anni.