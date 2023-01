Tentato furto al Forno Verace 62 "È la terza volta in pochi mesi"

Una rapina e due furti. E’ quanto subito in pochissimo tempo da una commerciante del centro storico, Clara Mangiapia. La titolare del forno Verace 62, situato proprio di fronte al tribunale, in Corso Canalgrande si dice ormai rassegnata e spera con tutto il cuore che quello accaduto venerdì sia l’ultimo colpo ai danni della sua attività. "E’ il secondo furto in neppure sei mesi – commenta Mangiapia – Sono entrati durante la notte ma non hanno rubato nulla perché ho preso l’abitudine di svuotare il cassetto. Il problema è che mi hanno distrutto completamente la saracinesca. Stamattina (ieri, ndr) me l’hanno messa a posto ma quello che ho pagato corrisponde a tre, quattro giorni di lavoro. Serrature rotte, saracinesca disintegrata e un giorno di chiusura: questo il bilancio. L’importante è che non sia capitato nulla di irreparabile ma speriamo che non succeda più: due furti in sei mesi è tanto. A luglio, il 19 i ladri avevano agito addirittura in pieno giorno. "Hanno messo telecamere in più in Corso Canalgrande che a quanto pare non servono a nulla: qua siamo messi sempre peggio", ha sottolineato la commerciante. Clara Mangiapia, a novembre dello scorso anno era stata vittima anche di una rapina: un ragazzo era entrato per rubare una ciambella nel suo negozio e, nel tentativo di ricorrerlo e bloccarlo, il ladro si era girato e l’aveva aggredita, colpendola al volto con due pugni.

v.r.