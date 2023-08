Tentato furto al liceo Nei guai un 53enne

I cittadini hanno notato subito quella persona sospetta nel cortile della scuola e hanno lanciato l’allarme. Gli agenti della volante sono così riusciti a bloccare il ladro prima ancora che riuscisse a mettere a segno il colpo. L’episodio si è verificato mercoledì sera, poco prima delle 23, in via del Lancillotto. A finire nei guai un italiano 53enne, denunciato per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

In tarda serata si era introdotto nel liceo Carlo Sigonio, in via del Lancillotto, con passamontagna e guanti neri, dopo aver scavalcato la recinzione. Quando gli agenti sono arrivati il 53enne era ancora nel cortile della scuola, quindi un’altra volante si è posizionata in via Nonantolana, bloccandogli la strada quando ha provato poi a scappare. Fermato ed identificato, all’interno del suo marsupio è stato rinvenuto un cacciavite da taglio lungo 25,5 cm.

Il cappello di lana con due fori artigianali all’altezza degli occhi, utilizzato da passamontagna, i guanti e il cacciavite sono stati sottoposti a sequestro. L’uomo, che certo non si aspettava di trovarsi faccia a faccia con i poliziotti, è stato denunciato.