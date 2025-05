Tentato furto al ristorante. Scatta l’allarme, arrestato uno dei ladri

E’ l’ennesimo ristorante preso di mira in città. Come nei precedenti colpi, l’azione è stata velocissima e preparata ma, questa volta, uno degli autori è finito in manette. Dopo il devastante furto (i danni superavano i 15mila euro) al ristorante Bertani di Baggiovara, avvenuto la settimana scorsa una banda, martedì notte ha preso di mira il ristorante giapponese Torii Sushi di via Pico della Mirandola. Anche in questo caso i danni al locale sono stati ingenti. Dopo avere infranto una griglia di areazione posta sulla vetrata del locale, infatti, tre balordi sono entrati nel ristorante per poi impossessarsi del registratore di cassa (contenente l’incasso di circa 400 euro), circa 40 tablet marca Huawei, due cellulari oltre a circa 800 euro nascosti nella mensola sotto la cassa. Subito è scattato l’allarme e sul posto si sono recati i carabinieri, intervenuti in brevissimo tempo essendo tra l’altro il locale svuotato a pochi passi dal comando provinciale. I militari hanno subito notato la presenza di uno dei responsabili: un marocchino di 49 anni che tra le mani aveva ancora un registratore di cassa, contenente circa 400 euro, del quale ha tentato di disfarsi alla vista delle pattuglie. Le immediate verifiche, condotte anche tramite la visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, hanno consentito di ricostruire che il 49enne, dopo aver appunto infranto una grata di aerazione, si era introdotto insieme ai complici nel locale. Si tratterebbe di due italiani già identificati, che sono però riusciti a darsi alla fuga. Il ladro in questione è invece finito in manette e ieri mattina, all’esito della direttissima il pm ha chiesto per l’indagato la convalida dell’ arresto e il divieto di dimora a Modena. Il giudice ha poi disposto nei suoi confronti l’obbligo di firma come richiesto dalla difesa. Il processo è stato rinviato al prossimo 18 settembre per la prosecuzione della direttissima. Da mesi ormai le bande di ladri preparatiprendono di mira ristoranti, bar e in generale esercizi commerciali causando danni ingenti ai locali.

Valentina Reggiani