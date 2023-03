Tentato furto alla Rek Ceramiche Ladri messi in fuga

Diverse sziende del distretto ceramico sono finite sotto il tiro dei ladri. Nella notte tra domenica e lunedì, solamente l’arrivo immediato delle guardie della vigilanza La Patria e dei carabinieri ha messo in fuga una banda di ladri che si era da poco intrufolata all’interno della Rek Ceramiche di Fiorano. Una volta scattato l’allarme, a seguito dell’intrusione di ignoti, infatti, sul posto sono arrivate le guardie e le pattuglie e i malviventi si sono subito dileguati nel nulla, cercando di non lasciare tracce. La settimana scorsa i ladri, probabilmente la stessa banda, avevano cercato di entrare in una ceramica di via Toscana, a Sassuolo e, subito dopo, in una farmacia di via Regina Pacis. Anche in quell’occasione l’allarme aveva fatto si che in pochissimi minuti gli uomini della vigilanza arrivassero sul posto, sventando così i colpi e mettendo, anche in quelle occasioni, in fuga i ladri. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza saranno sicuramente utili per individuare eventuali responsabili e i carabinieri sono già all’opera per cercare di risalire ai resopnsabili dei tentati furti. Da circa un mese tutta la zona del distretto ceramico è finita nel mirino dei malviventi e l’attenzione delle forze dell’ordine è alta.